Kırşehir'e 6 Milyon Lira Sel Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'de hafta sonu etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 6 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "86 milyon insanımızı devletimizin şefkat eliyle buluşturmaya, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hasar tespit incelemelerimize, saha çalışmalarımıza ve hane ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile umudu büyütüyor, vatandaşlarımızın bu zorlu süreci en güçlü şekilde aşmasını sağlıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA