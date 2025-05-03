Kırşehir Engellileri Kıbrıs\'ta Temsil Etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kıbrıs'ta düzenlenen "Tek Nefesle" etkinliğine katılan Kırşehir Beyaz Ay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, Kırşehir'i en iyi şekilde temsil ederek engellilerin yaşam tarzlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Göçmen etkinlikte yaptığı açıklamada; engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını dile getirdiklerini belirterek, "Amacımız engellilerimizi en iyi şekilde burada temsil etmekti. Kırşehir'deki engellilerin hayatta başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda hem moral hem de farkındalık oluşturmak adına önemli adımlar attık" dedi.

Göçmen, Kıbrıs'tan Kırşehir'e gelecek misafirleri de davet ederek kentin tanıtımına katkı sağladı. "Kırşehir'imizi Kıbrıs'ta en güzel şekilde tanıttık. Kültürümüzü, misafirperverliğimizi anlattık. Bundan sonra da 'Tek Nefesle' etkinliklerinde daha fazla engelli bireyimizle yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Adnan Göçmen, etkinlik boyunca gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Kıbrıs halkına teşekkür etti. - KIRŞEHİR