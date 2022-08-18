Tepeköylüler camilerine imam istiyor - Son Dakika
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Tepeköylüler camilerine imam istiyor

18.08.2022 11:21
Tepeköylüler camilerine imam istiyor

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de 1996 yılında ibadete açılan cami için cemaat 4 aydır imam arıyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de 1996 yılında ibadete açılan cami için cemaat 4 aydır imam arıyor.

1996 yılında yapılan camiye atanan imamın tayin istemesi sonrası köylüler imamsız kaldı. Vakit namazlarında köylü arasından seçilen kişilerin imamlık yaptığı camide cuma namazlarını ise stajyer imamlar kıldırıyor. Cuma namazı vaktinde köylü, imam olmaması halinde başka köylere giderek namazını eda ediyor. Gönüllü kişi ya da stajyer imam varsa köylüye anons ile camide cuma namazı kıllanacağı duyuruluyor.

Rıza Manav adlı vatandaş köylerine imam istediklerini söyledi. Bayram Yılmaz ise, arabası olanın namaz kılmaya civar köylere gittiğini ve namaz kılmak isteyen vatandaşların güçlük çektiğini ifade etti.

Köyün tek camisinde morg, gasilhane, cenaze yıkama alanı olduğunu ifade eden Doğan Seçilmiş, "Köylü olmak suç değil. Köyümüz 70 hane, bir sürü para harcadık cami yaptırdık. Böyle bir cami kasabalarda yok ama bizim de hocamız yok" diye konuştu.

İmamın geçtiğimiz 15 Mayıs'ta tayin istediğini anlatan Hacı Çelik de, "İmam tayin istedi ve gitti. Camiye yeri geldi stajyer imamlar baktı. Bazı zamanlarda ise gönüllü imamlar cami işleri ile ilgilendi. Vakit namazlarını camide kılamıyoruz. Bayram namazlarında da köyümüzün imamı yoktu" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Tepeköy, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepeköylüler camilerine imam istiyor - Son Dakika

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