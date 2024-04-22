Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' projesini tanıttı - Son Dakika
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' projesini tanıttı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, \'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde\' projesini tanıttı

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' adlı projesini tanıttı. Proje, kültür bağı oluşturulması ve milli kültürün devamlılığının sağlanması amacını taşıyor.

22.04.2024 17:44
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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' adlı projesini tanıttı.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan; şehirde dernek olarak 7. projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Unutulmayacak Vatan Evlatları, Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz, Şehit Aileleri ve Gönüllüler, Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar, Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri, Şehide Dua Emanetine Vefa isimli 6 proje gerçekleştirdik" dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' isimli projeyle bugün ve geçmiş arasında kültür bağı oluşturulması, milli kültürün devamlılığının sağlanma ve toplumun değerlerine olan bağlılığını arttırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' projesini tanıttı - Son Dakika


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