Kırşehir Valiliği, kar kütlesi ve buz sarkıtlarına karşı uyardı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği, soğuk hava oluşması muhtemel tehlikeler karşısında uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yağışlar neticesi oluşan kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı dikkatli olunması istendi. Kırşehir Valiliğince yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Bölgemiz genelinde ( Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) gerçekleşen ve devam etmesi beklenen yoğun kar yağışları neticesinde çatılarda ve eğimli alanlarda oluşan kar kütleleri ve buz sarkıtlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir". - KIRŞEHİR