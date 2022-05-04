Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

04.05.2022 00:57
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bayram süresince 24 saat esasına göre mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bayram süresince 24 saat esasına göre mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti.

Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Akın, görevde olan personelle sohbet etti.

Görevi başındaki personel ile sohbet edip bayram kutlayan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de, vatandaşların bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması için gereken tedbirlerin alındığını da belirtti. - KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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