Kış Gelmeden Araç Bakımı Şart - Son Dakika
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Kış Gelmeden Araç Bakımı Şart

Kış Gelmeden Araç Bakımı Şart

Gaziantep'te uzmanlar, kış öncesi araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

02.11.2024 10:04
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Gaziantep'te havaların soğumaya başladığı şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar ve araç tamircileri, araçların bakımlarının yapılmaması durumda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların her geçen gün soğumaya başlamasıyla birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti. Gaziantep'te soğuk havaların hissedilmesiyle araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulunan araç bakım uzmanları, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde çok daha ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

5 bin TL'den kaçarken 50 bin TL'den olmayın

Kış öncesi aracın marka ve modeline göre bakım fiyatlarının 2 bin 500 ile 10 bin TL arasında değiştiğini belirten oto tamir ustaları, kışın antifrizin yetersiz kalmasından dolayı arızalanan motor masrafının yaklaşık 50 bin TL'ye kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

"Vatandaşlarımıza kış gelmeden önce araçlarının bakımlarını yapmalarını öneriyoruz"

Sürücülerin yaklaşan kış mevsiminde karşılaşılabilecekleri risklere karşı araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunan oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, "Vatandaşlarımıza kış gelmeden önce araçlarının bakımlarını yapmalarını öneriyoruz. Kışlık bakımı önemlidir. Kışlık bakımı kapsamında yağ bakımı, antifriz, balata bakımı aracımızın ömrünü uzatır. Antifriz araçta çürümeleri önler. Yağ bakımı aracın motorunun ömrünü uzatır. Lastik ve balata bakımı araçların yolda sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlar" dedi.

"Araçlarda büyük hasar ve maliyetlerden kaçınmak için kışlık bakım şart"

Araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Periyodik bakımlar yapıldıktan sonra özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla antifriz, yağ, balata ve lastik dış ölçümleri yapılarak, kış lastikleri de bu dönemde hayati önem arz etmektedir. Bu bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donması motora büyük zarar verdiği gibi vatandaşlara da yüksek maliyetli zararlar verebilir" şeklinde konuştu.

"Yolda kalmamak için araçlarımızın kış bakımlarını yaptırmaya getiriyoruz"

Her yıl kış mevsimi gelmeden önce mutlaka aracının bakımını yaptırdığını belirten sürücü Seydi Okyay ise "Kışın araçlarımız donuyor ve çalışmıyor. Biz de sürekli yoldayız. Yağ bakımı, antifriz, balata bakımı ve diğer bakımları yaptırmamız lazım. Aracımı genel bakıma getirdim. Kışlık bakımı yapılmadığı zaman arızanın biri bitmeden biri başlıyor. Aracın genel bakımı tahmini olarak 5-10 bin liralık bir masraf çıkıyor. Yolda kalmamak için araçlarımızın kış bakımlarını yaptırmaya getiriyoruz. Fazla masraf çıkmaması için de aracımızın kışlık bakımını özenle takip ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kış Gelmeden Araç Bakımı Şart - Son Dakika

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