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Erzurum Gönüllü Anneler Derneği İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Etti - Son Dakika
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Erzurum Gönüllü Anneler Derneği İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Etti

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği, Kış Yardımları Projesi kapsamında şehir merkezi yardımlarının yanı sıra ilçe ve köylerdeki ilk ve ortaokulları dolaşarak yardım ellerini uzattılar.

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Etti
26.12.2023 - 09:37,
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Erzurum Gönüllü Anneler Derneği, Kış Yardımları Projesi kapsamında şehir merkezi yardımlarının yanı sıra ilçe ve köylerdeki ilk ve ortaokulları dolaşarak yardım ellerini uzattılar.

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği, Erzurum'un Merkez, İlçe ve Köylerinde 250 aileye ulaşarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, bot ve çorap yardımında bulundular. Erzurum Valiliğinin destekleriyle bu sayı 500'e ulaştı ve daha fazla ihtiyaç sahibi aileye umut oldu. Projede yer alan Gönüllü Anneler Derneği Fahri Başkanı Gülhan Altınok, Erzurum Valisinin Eşi Azime Çiftçi, Dernek Başkanı Atike Buliç ve dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu heyetle yardım faaliyetlerini tamamladılar.

Gönüllü Anneler Derneği yardıma ihtiyacı olan, sıkıntı yaşayan, zor durumda olan kim varsa ve nerede olursa olsun Dünya üzerinde tüm mazlum ve mağdur olan insanlığa yardım ellerini uzatmaya devam ediyorlar. Erzurum Yakutiye Kent Meydanında düzenledikleri hayır çarşısı ile Filistin'de zulüm altında kalmış çocukların ve Erzurum'da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin 'Dertlerine Derman' olması niyetiyle yanlarında olmuşlardı.

Bu tür yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Gönüllü Anneler "Anne merhametiyle ihtiyaç sahibi herkesin kapısını çalacağız, dertlerine derman olacağız" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Gülhan Altınok, Erzurum, Yerel, Son Dakika

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