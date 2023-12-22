 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken görüntülendi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kış uykusuna yatmayan boz ayı, kayalıkları tırmanırken dron ile havadan görüntülendi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

Kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken görüntülendi
22.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

Kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken dron ile havadan görüntülendi.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yeterli kadar yüksek kesimlere de yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hayvanları da etkiledi. Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde bulunan köyde yaşayan ve teknolojiye ayak uydurup yanında taşıdığı dron ve ekipmanlarla çobanlık yapan, sosyal medyada "Çobanın Doğadaki Sesi" olarak yaban hayatını çeken Baki Kaya, bu sefer kayalıklara tırmanan boz ayıyı dron ile havadan görüntüledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan, Refahiye, kar, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken görüntülendi - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:05:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement