Kışın Antifriz Kontrolü Hayati

20.10.2025 08:28
Otomobil bakımında antifriz ve sıvı kontrolü önemli. Uzmanlar dikkatli olunmasını öneriyor.

Yüksek kesimlerde kar kendini hissettirirken otomobillerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan olan antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması konusunda ustalar uyarılarda bulundu.

Otomobillerin sağlıklı çalışması için antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması gerekiyor. Özellikle kış aylarına girerken aracın antifriz seviyesinin ve özelliğinin kontrol edilmesi otomobil açısından hayati önem taşıyor. Araçta camların buğu yapmasını engellemek ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için uzmanlar tarafından antifriz bakımının yapılması öneriliyor. Sıvı bakımının aksatılması durumunda otomobiller, sürücüleri yüksek maliyetli zararlara uğratabiliyor. Öte yandan sıvı bakımı esnasında olası arızalardan kaçınmak için, kaliteli ve güvenilir antifriz kullanılması gerekiyor.

"Antifriz yaz-kış kullanılmalıdır"

Otomobillerde antifrizin yaz-kış ayırt etmeksizin kullanılması gerektiğini belirten motor ustası Ahmet Tokdemir, antifriz kontrolünün ise kış mevsimine girerken yapılmasını önerdi. Antifriz türünün yaşanılan yerin coğrafi koşullarına uygun olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Tokdemir, "Herkesin bildiği şu şekildedir aslında, 'Kış geldi aracıma antifriz koyayım ve donmasın.' Antifriz donmayı engelleyen bir kısımdır doğru ama yaz-kış olması gereken bir şeydir. Korozyonu önler. Ben çok şahit oldum. Silindir kapak contası yanıkları, radyatör patlakları gibi nedenlerle çok insan yolda kalıyor. Kışın antifriz koyduktan sonra patlak oluşuyor ve daha sonra su ilave edilince araç yolda kalıyor veya arıza çıkıyor. Antifriz kışın çok önemlidir ama yazın da kullanılması gerekir. Genelde kışa girerken kontrolünün yapılması gerekir. Derece, renk ve aktifliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Bulunduğunuz şehre göre derecesi değişir. Ortalaması 25 derece olmak şartıyla doğu illerimizde 40 derece ister. Çünkü 25 derece yaptığınız zaman daha soğuk bir havayla karşılaştığınız zaman donar. Bulunduğunuz şehrin soğukluk ortalamasına göre antifriz derecesini bulundurmak gerekiyor. Ortalama şehir sıcaklığı ve soğukluğuna göre antifriz miktarı yeterlidir. Fazlası da zararlıdır eksiği de zararlıdır" şeklinde konuştu.

"Kaliteli ve doğru antifriz kullanımı çok önemli"

Araçlardaki antifrizin 3-4 seneden fazla kullanılmaması gerektiğini ifade eden Ahmet Tokdemir, zaman aşımına uğradığında ise motor aksamında ciddi hasarlara sebep olduğunu söyledi. Kaliteli antifriz kullanımının da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayan Tokdemir, "Antifriz 3 veya 4 sene sonra özelliğini kaybediyor. Artık motorda aşınma, korozyon, radyatör patlaklarına neden oluyor. Genellikle uzun yolda denk geliyor. Saf antifriz 60 derecedir. Öylelikle koyduğunuz zaman arabaya zarar verir. Onun için biraz saf su koymak gerekir. Antifriz kalitesi önemlidir. Taklitleri piyasada oldukça fazla. Antifriz çok koyu yeşil veya kırmızı olabiliyor. Ben şahit oldum. Çok kırmızı renkte bir antifriz koyduk ve birkaç ay sonra silindir kapağını sökmek zorunda kaldık. Boya çıktı. Ucuza satılan antifrizlere kesinlikle kanmasınlar" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

