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Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor - Son Dakika

Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor

05.02.2022 14:13
Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, hem ısınmak hem de lezzetinden dolayı kış mevsiminde kumda kahveyi daha çok tercih ediyor.

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, hem ısınmak hem de lezzetinden dolayı kış mevsiminde kumda kahveyi daha çok tercih ediyor.

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Eskişehir'de, Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan kafelerde vakit geçiren turistler, içecekler arasında kumda kahveyi daha çok tercih ediyor. Kış aylarında da olsa tarihi bölgeyi uzun süre gezenlerin ısınmak için farklı içecek çeşitlerine yönelmek istemesi kumda kahveye olan ilginin artmasının bir numaralı nedenlerinden birisi oldu.

"Kahve ilkel yollarla pişiyor"

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde uzun zamandır kafe işleten Ömer Büyüksarı, özellikle kışın vatandaşların kumda kahveye daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Müşterilerin kumda kahve yapılışının farklı olmasından dolayı ilgi gösterdiğini söyleyen Büyüksarı, "Aslında normal Türk kahvesine göre çok farklı değil gibi gözüküyor. Ancak daha uzun sürede pişmesi kahveyi özel kılıyor. Kumun cezvenin her tarafına eşit dağılmasıyla kahve çok güzel pişiyor. Yani kahve ilkel yollarla pişmiş oluyor. Bu yüzden normal pişirmeye göre lezzet farkı oluyor. Tabii ki bunun yanında tek çeşit değil, insanlar birçok çeşit kumda kahve bulabiliyor. Özellikle menengiç, dibek, damla sakızlı, çilekli ve kavunlu gibi çeşitler vatandaşların ilgisini görüyor. Bu tarz meyveli kumda kahveler yaz aylarında da insanlara farklı seçenekler sunmuş oluyor. Fiyatlarımız da gayet uygun. Vatandaşlarımız bu lezzete ulaşabilmesi için biz fiyat artışına gitmiyoruz. Normal kahvemiz 10 TL iken, kumda kahve çeşitlerimizi 15 TL'ye müşterilerimize sunuyoruz." - ESKİŞEHİR

Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor
Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor
Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor
Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor
Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor

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Türk Lirası, Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kışın kumda kahveye tercih daha da artıyor - Son Dakika


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