Kıtlama Çay Tartışması: Erzurum mu, Erzincan mı? - Son Dakika
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Kıtlama Çay Tartışması: Erzurum mu, Erzincan mı?

Kıtlama çay geleneği Erzurum'un yanı sıra Erzincan'da da yaşatılıyor, rekabet baş gösterdi.

18.12.2024 20:11
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Kıtlama çay geleneği Erzurum'un yanı sıra Erzincan'da da yaşatılıyor

ERZİNCAN - Çayın, parçalanmış şekerin ağızda tutulmasıyla içildiği kıtlama çay geleneği Erzurum'un yanı sıra Erzincan'da da yaşatılıyor.

Tarihi uzun yıllara dayanan kıtlama çay içme stili Erzurum ile özdeşleştirilirken Erzincanlıların da geleneği sürdürmesi Erzurum'un kıtlama çayına rakip çıktı, dedirtiyor.

Erzincanlılar kıtlama çay geleneğinin Erzurum'da son yıllarda azaldığını Erzincan'da ise varlığını koruduğunu iddia etti.

Çay ocaklarında çay içen yerli vatandaşlar İHA mikrofonlarına konuşarak kıtlama çayın Erzurum'la anıldığını ama geleneğin Erzincan'da da yıllardır sürdürüldüğünü kaydetti. Vatandaşlar, kıtlama çayın Erzincan'a ait olduğunu kanıtlamak için ise uygulamalı olarak çayı kıtlama içti. Vatandaşların kıtlama çayın nasıl içildiğini de anlattığı o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kıtlama çayın Erzurum'a ait olduğunu savunanlar da oldu. Ortaya tatlı bir rekabet çıkarken kıtlama çayın her iki şehre de ait olabileceğini söyleyen vatandaşlar tartışmaya son verdi.

"Kıtlama çay nereye ait?" sorusundan geriye renkli görüntüler kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıtlama Çay Tartışması: Erzurum mu, Erzincan mı? - Son Dakika

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