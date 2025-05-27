Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs Toplantısı\'nda Yerel Yönetimlerin Sorunları Tartışıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, İzmir'de Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla düzenlendi. Toplantıya birlik üyesi belediyelerin başkanları, temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen oturumda yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar masaya yatırılırken, birlik bünyesindeki kurumsal yapılanmalar ve yeni dönem vizyonu da şekillendirildi.

Toplantı gündeminde; 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması, 2024 mali yılı kesin hesabının kabulü, birliğe yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının belirlenmesi yer aldı. Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Sağlık, Tarım, Hayvan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Mahalli İdareler, Dış İlişkiler ve Hukuk Komisyonları yeniden yapılandırılarak üyeleri güncellendi. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen mevzuat bilgilendirme eğitimi de katılımcılara sunuldu.

"Belediyeler sadece hizmet değil, dayanışma üretir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, alınacak kararların belediyeler arası iş birliğini daha da güçlendireceğini söyledi. Başkan Aras, birlik toplantısında yaptığı konuşmada, alınacak kararların belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Kentleri daha yaşanılabilir ve dirençli kılmak amacıyla ortak yol haritası belirleyeceklerini ifade eden Başkan Aras, "Üye belediyelerimizin geleceğini hep birlikte tasarlayacağız" dedi.

"Dirençli ve katılımcı kentler vizyonumuzun temelidir"

Birlik çatısı altında yürütülen çalışmaları aktaran Başkan Aras, "Kadın ve gençlik merkezleri kurduk, akıllı kentler ve dijital belediyecilik üzerine çalışmalar düzenledik. Yerel yönetimlerin mali yapısını şekillendirdik, deprem ve afet dirençli kentler konusunda önemli adımlar attık. İklim krizine karşı susuz peyzaj uygulamasını başlattık" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin vizyonunu da paylaşan Başkan Aras, bu başlıkları şöyle sıraladı: Dirençli kentler, akıllı kentler, dijital dönüşüm, sosyal dayanışma ve eşitlik, kapsayıcı ve katılımcı belediyecilik, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların kent yönetimine katılımı, çevre dostu ve su kaynaklarını koruyan kentler, yerel diplomasi ve uluslararası iş birliği.

"Belediyeler gelir kaybı yaşıyor, yatırım yapmakta zorlanıyor"

Belediyelerin ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, "Artan maliyetler, yüksek enflasyon ve sabit kalan bütçe payları nedeniyle belediyeler bırakın yatırım yapmayı, maaş ödemekte bile zorlanıyor. Belediyeler hizmet üretmek yerine borçla mücadele etmek zorunda kalıyor," ifadelerini kullandı.

Turizm bölgelerinde nüfusun mevsimsel olarak katlandığını hatırlatan Başkan Aras, "Muğla'nın nüfusu kışın 1 milyon, yazın ise 7 milyonu buluyor. Ancak biz merkezi bütçeden sadece 1 milyonluk nüfusa göre pay alıyoruz. Bu adil değil" dedi.

"Yetkiyi verin, denetimini de yapın"

Yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik tartışmaları da değerlendiren Başkan Aras, "Dünya yerel yönetimleri güçlendirirken, bizde yetkilerin merkezileştirilmesi konuşuluyor. Bu yaklaşım çözüm değil. Yetkiyi verin, denetimini de yapın. Belediye meclislerine ve başkanlara güvenin. Bir kentin neye ihtiyacı olduğunu en iyi orada yaşayanlar bilir. Her şeyi merkeze toplarsanız başarı sağlayamazsınız," dedi.

"Yeni gelir kaynakları oluşturulmalı"

Belediye gelirleri kanununun güncellenmesi gerektiğini belirten Başkan Aras, emlak vergileri üzerinden örnek verdi: "Kıyı kentlerinde milyon dolara satılan evler var ama biz alt vergi diliminin üzerine çıkamıyoruz. Bu alanlar yeniden düzenlenmeli. Ayrıca yeni gelir kaynakları oluşturulmalı."

"Sosyal eşitsizliklere karşı yatırım yapıyoruz"

Belediyelerin sosyal hizmet alanında da büyük bir yük üstlendiğini vurgulayan Başkan Aras, "Yeterli kreş, tarımsal destek, sağlık ve eğitim hizmetleri için merkezi yönetim desteği şart. Şikayet etmiyoruz ama kaynaklarımızın büyük bir kısmını bu alanlara ayırıyoruz" dedi.

"Muğla'nın altyapı sorunu için finansman hazır, onay bekliyor"

Konuşmasında Muğla'daki altyapı sorunlarına da değinen Başkan Aras, "Sürekli patlayan su boruları için yurt dışından 62 milyon Euro kredi bulduk. Biz bu krediyi geri ödemeye hazırız ama yatırım planına alınmadı" diyerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. - MUĞLA