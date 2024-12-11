Kıyma Makinesine Kapatılan Çalışan Kurtarıldı

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Elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanını itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da eli kıyma makinesine sıkışan market çalışanı, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasap reyonundaki bir çalışan, elini kıyma makinesine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çalışan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.