Kız, Annesini Bıçakladı

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 yaşındaki kız, tartıştığı 46 yaşındaki annesini bıçakla yaraladı. Anne, hastaneye kaldırıldı, kızı polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Menteşe İlçesi Karamehmet mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 15 yaşındaki lise öğrencisi kız ile annesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu genç kız annesini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kız ise gece saatlerinde bir arkadaşı ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.