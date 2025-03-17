Kızılağaç Pazar Yeri Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kızılağaç Pazar Yeri Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Kızılağaç Pazar Yeri Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Pazar Yeri'nin açılışı, önemli katılımcıların yer aldığı bir törenle gerçekleştirildi. Açılış sonrası iftar yemeği ile birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Tamer Mandalinci, pazar yerinin ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

17.03.2025 15:09  Güncelleme: 15:12
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Bodrum Belediyesi tarafından ilk etap çalışmalarının tamamlandığı Kızılağaç Pazar Yerinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti

16 Mart Pazar günü yapılan Kızılağaç Pazar Yeri açılışı ardından iftar yemeği düzenlenerek birlik ve beraberlik mesajları verildi. Açılış programına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk Oğuz, Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, programa katılamayan davetlilerin mesajların okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarının da yapıldığı etkinlikte Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, seçimler yapılmadan önce mahalle ziyaretinde Başkan Mandalinci'nin çok amaçlı pazar yeri için söz verdiğini ve sözünde durduğunu dile getirerek kendisine ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Ülke ekonomisi burada yeniden kalkınacak"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, verdikleri sözleri teker teker gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kızılağaç bölgemizin yıllardır vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabileceği bir pazar yerine ihtiyacı vardı. Tesis ilk etap olarak hayata geçiyor ve çok kısa bir süre sonra tuvaletimizi, zabıta noktamızı, muhtarlık ofisimizi inşa edeceğiz. Ardından da ikinci etap olarak pazar yerimizi uzatma projesini gündemimize almış bulunmaktayız. Ülke ekonomisi burada yeniden kalkınacak. Üretici ile tüketici birinci elden burada yeniden buluşacak. Pazar yerleri sadece alışveriş yapılan yerler değil üreticinin üretmeye teşvik edildiği tüketicinin sağlıklı besini üreticiden direkt aldığı ve üretimin devamının sağlandığı yerlerdir"

Pazar Yerlerinde Güneş Panelleri

Başkan Mandalinci, üretime verdikleri önemin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler, Bodrum Belediyesi olarak göreve gelmeden önce de hep şunu söyledik: Bodrum'un elli altı mahallesindeki hiçbir pazar yerimizin üzeri artık açık olmayacak. Sadece pazar yerlerimizin üzerini örtmekle kalmayacağız. Çevreci belediyecilik anlayışıyla üzerini örttüğümüz her pazar yerinin üzerine güneş panelleri koyacağız. Pazar yerlerimizde enerjimizi kendimiz elde edeceğiz. Güneşimizden, coğrafyamızın güzelliğinden, iklimimizden faydalanacağız. Tüketime dayalı değil, üretime dayalı bir ekonomi modelini, belediyecilik modelini hayata geçireceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çiftlik ve Yalı belediyelerinin kurucu başkanı olan aynı zamanda belediyede bir dönem başkan yardımcılığı görevinde de bulunan merhum İsmail Altındağ'ı da saygıyla anarak bu bölgeye çok önemli katkılarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Çiftlikte bir halı saha yapacakları müjdesini de veren Başkan Mandalinci, pazar yerinin hayata geçmesinde emeği olan hayırsever vatandaşlara ve katkı sunan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi. Konuşmaların ardından pazar yerinin yapımına katkı sunan sponsorlara plaketleri takdim edilerek kurdele kesimi yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofrası, Kızılağaç Pazar Yeri açılışı ardından aynı yerde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve protokol üyeleri yemek dağıtımına katılarak Ramazan sofrasında vatandaşlarla sohbet etme imkanı da buldu. Vatandaşlardan talep ve istekler alınarak ilgili birimlere ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi için talimat verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılağaç Pazar Yeri Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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