Kızılağaç Pazar Yeri Projesinin İlk Etabı Tamamlandı

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Kızılağaç Pazar Yeri çalışmasının ilk etabı tamamlandı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı pazar yerinin ilk etabı bitti.

Proje kapsamında, Kızılağaç Mahallesi köy içi mevkiinde toplam 750 metrekarelik kapalı alanda pazar yeri inşa ediliyor. 80 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 6,5 metre yüksekliğinde tasarlanan kapalı pazar yerinin yapımında 28 ton çelik ve saç kullanılması planlanıyor.

Kapalı pazar yerinin ikinci etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, projeyi kısa sürede tamamlayarak pazar yerini tam kapasiteyle hizmete açmayı hedefliyor.

Bölge halkının talebiyle yapımına başlanan kapalı pazar yeri, modern yapısıyla hem esnafa hem de vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş ortamı sunacak.