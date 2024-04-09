Kızılay Ağrı Şubesi, çocuklara bayramlık kıyafet sürprizi yaptı

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Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara bayramlık kıyafet sürprizi yaptı.

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, her yıl çocuklar için yaptığı bayramlık kıyafet sürprizini bu yılda yerine getirdi. Bağışçıların destekleri ile Ramazan ayı boyunca 400 çocuğu sevindiren Kızılay ekipleri arefe gününde 100 çocuğu daha bayramlık alarak mutlu etti. Kızılay'ın belirlediği giyim mağazasına gelen çocuklar, istedikleri kıyafetleri gönüllerince seçerek aldı.

Kızılay Ağrı şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, "Bugün Arefe günü, yarın nasipse Bayrama kavuşacağız. Ramazan ayı boyunca çocuklarımızı mutlu ettik. Aon günde de 100 çocuğumuzu mağazaya getirerek bayramlık kıyafetlerini giydirdik. Bayram demek çocukların neşesi ve mutluluğu demek, onların bayramda mutlu olması bizleride çok mutlu edecek. Desteklerinden dolayı Bağışçılarımıza çok teşekkür ederim" dedi. - AĞRI