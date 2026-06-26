Kızılay, Arakanlı Mültecilere Yardım İçin Bangladeş'te - Son Dakika
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Kızılay, Arakanlı Mültecilere Yardım İçin Bangladeş'te

Kızılay, Arakanlı Mültecilere Yardım İçin Bangladeş\'te
26.06.2026 13:17
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Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş'teki Arakanlı mülteci kamplarını ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyarette Cox's Bazar'daki Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret ederek, yürütülen insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Türk Kızılay, Bangladeş'te yürüttüğü çalışmalarla bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasını desteklemeyi sürdürüyor. Bangladeş'i ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bangladeş Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç, Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve insani yardım alanında faaliyet gösteren paydaşlarla bir araya gelerek, Arakan krizine ilişkin insani ihtiyaçları ve gelecekteki iş birliği alanlarını değerlendirdi. Arakan krizinin 9'uncu yılına yaklaşılırken insani ihtiyaçların devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, azalan uluslararası fonların gıda, sağlık, eğitim ve koruma hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Yılmaz, Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Shama Obaed Islam ve Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ile de görüştü. Görüşmelerde yerinden edilmiş Arakanlılar ile ev sahibi topluluklara yönelik desteğin kesintisiz sürdürülmesinin önemine değinilerek, krizin uluslararası gündemdeki görünürlüğünün korunması gerektiği ifade edildi. Yılmaz, temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra eğitim ve beceri geliştirme çalışmalarının da bireylerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Yılmaz, ayrıca Bangladeş Kızılayı Başkanı Barrister Mohammed Abdus Salam ve Genel Sekreteri Dr. Kabir M. Ashraf Alam ile görüşerek, kurumsal iş birliğini ve yerel kapasitenin güçlendirilmesini ele aldı. Bu kapsamda dijital nakit destek kapasitesini artıracak Green Cash Ready Projesi için imzalar atıldı.

Türk Kızılay'ın gıda kolisi ulaştırdığı Cox's Bazar'daki Arakanlı mülteci kamplarında temaslarda bulunan Yılmaz, kadınların üretime katılımını destekleyen Türk Kızılay Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki projeleri değerlendirdi. TİKA Çok Amaçlı Eğitim Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı Meslek Edindirme Kursları'ndaki eğitimler hakkında da bilgi alan Yılmaz, Türk Sahra Hastanesi sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

"Uluslararası desteğin sürdürülmesi büyük önem taşıyor"

Bangladeş ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bangladeş, uzun yıllardır milyonlarca yerinden edilmiş Arakanlıya ev sahipliği yaparak büyük bir insani sorumluluk üstleniyor. Aradan geçen yıllara rağmen insani ihtiyaçlar devam ederken, uluslararası desteğin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin yalnızca temel ihtiyaçlarının karşılanmasına değil, eğitim, beceri geliştirme ve geçim kaynaklarını destekleyen çalışmalarla hayatlarını yeniden kurabilmelerine de katkı sunmayı önemsiyoruz. Bugün sahada gördüğümüz çalışmalar, insanların geleceğe daha umutla bakabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri açısından büyük değer taşıyor. Bangladeş Kızılayı ve tüm paydaşlarımızla birlikte insani dayanışmayı güçlendirmeye, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve toplulukların dayanıklılığını artırmaya devam edeceğiz." - DAKKA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay, Arakanlı Mültecilere Yardım İçin Bangladeş'te - Son Dakika

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