Kızılay Beypazarı\'nda Kan Bağışında Bulunacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılay kan bağış aracı, 4 gün boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplayacak.
Kızılay Kan Merkezi'nin gezici kan bağış aracı Beypazarı'nda 4 gün boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplayacak. Türk Kızılay Kan Bağışı Aracı 21 Nisan - 24 Nisan günleri arasında Beypazarı İrfan Gümüşel Caddesi Atatürk Parkı önünde 09.10-17.00 saatleri arasında kan bağışı hizmeti verecek. - ANKARA
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