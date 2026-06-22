Kızılay'dan 93 Yaşındaki Halime'ye Yardım - Son Dakika
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Kızılay'dan 93 Yaşındaki Halime'ye Yardım

22.06.2026 13:48
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Kızılay ekipleri, Hatay'da 93 yaşındaki Halime Sual'e kayıkla yardım malzemesi ulaştırdı.

Hatay'da Kızılay ekipleri, Kırıkhan ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü'nde elektriği ve suyu olmayan adada kızıyla birlikte yaşayan 93 yaşındaki Halime Sual'e, kayıkla yardım malzemesi ulaştırdı. Yaşlı kadın, kendisinin yanına elinde çiçekle gelen ekipleri öperek karşılarken "Allah başımızdan eksik etmesin, Kızılay bize herşeyi gönderiyor" sözleriyle karanlıktan korkmasının önüne geçecek olan güneş enerjili ışık ve yardım getiren ekiplere teşekkür etti.

Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde bulunan Gölbaşı Gölü, nilüfer kaplı görüntüsüyle görenleri mest ederken içerisindeki adada 93 yaşındaki Halime Sual ve kızını misafir ediyor. Anne ve kızına yuva olan elektriği ve suyu olmayan adaya tek ulaşım aracıysa kayık. Türk Kızılay ekipleri, nilüferlerle kaplı Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada, yıllardır tek başına yaşayan Halime Sual'i ziyaret etti. Ulaşımın sadece kayıkla yapılabildiği adaya giden ekipler, Sual'e gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolilerini ulaştırdı. Ellerinde çiçekle yaşlı kadının mutluluğuna ortak olan Kızılay ekipleri ve Sual arasında yaşanan duygusal anlar ise kameraya yansıdı. Yaşlı kadının elektriği olmayan adada karanlıkta kaldığında korktuğunu söylemesi üzerine Kızılay ekipleri, güneş enerjisiyle çalışan ışık sistemini kısa sürede Sual için temin ettiler.

Ekiplerin yürek ısıtan iyiliği karşısında mutlu olan 93 yaşındaki Sual, "Kızılay bize herşeyi gönderiyor. Allah razı olsun, ömrünüz uzun olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Korkuyorum akşamları, elimden bir şey gelmez. Kimse benim yanıma gelmiyor" dedi.

Ekiplerin yaşlı kadınla yaşadıkları diyalogda "Ben gelirim senin yanına, Kızılay sözünü tutar. Kızılay yine senin yanına gelecek, elektrikli lambayı getirecek" sözleriyse yaşlı kadına moral oldu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kırıkhan, Kızılay, İyilik, Güneş, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan 93 Yaşındaki Halime'ye Yardım - Son Dakika

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