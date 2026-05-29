Kızılay Muradiye Şubesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
DSİ Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Bayram sevincinin yaşandığı programda çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay'ı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu çocuklarımızla birlikte yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN
Son Dakika › Yerel › Kızılay'dan Çocuklara Bayram Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?