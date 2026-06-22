Kızılay'dan Depremzedelere Mutfak Atölyesi - Son Dakika
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Kızılay'dan Depremzedelere Mutfak Atölyesi

Kızılay\'dan Depremzedelere Mutfak Atölyesi
22.06.2026 15:48
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Türk Kızılay, depremden etkilenen kadınlar için İstanbul'da 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyesi düzenledi.

Türk Kızılay, depremden etkilenen kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyelerinin 9'uncusunu İstanbul'da düzenledi.

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla daha önce Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Bursa ve Antalya'da ünlü şeflerle düzenlediği 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyelerinin 9'uncusunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Şanlıurfa'nın farklı ilçelerinden gelen 20 kadın, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen program kapsamında iki gün boyunca sektörün deneyimli şefleriyle bir araya geldi.

Atölyenin ilk gününde Türk Kızılay Bağcılar Aşevi'nde, Şef Esra Tokelli rehberliğinde temel mutfak tekniklerine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. İkinci günde ise kadınlar, MYK Gastro Arena'da ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. Şef Yalçınkaya'nın liderliğinde gerçekleştirilen atölyedeki katılımcılar; profesyonel mutfak uygulamaları, pişirme teknikleri ve sunum süreçlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yaptı.

"Burada yalnızca tarifler paylaşmıyor, aynı zamanda geleceğe dair umudu da paylaşıyoruz"

Projeyle birlikte depremden etkilenen kadınların mutfaktaki becerilerini daha profesyonel bir seviyeye taşıyarak, istihdam kaynaklarına olan ulaşım kolaylıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çalışkan, "Böylesine büyük felaketlerden sonra hala ayakta kalabilmenin, dayanışma içerisinde bulunabilmenin önemini anlatmayı amaçladığımız bir atölye projesi. Deprem bölgesinde, depremden etkilenen kadınlarımızın mutfaktaki becerilerini daha profesyonel bir seviyeye taşımayı, sonrasında da istihdam kaynaklarına ulaşım kolaylıklarını arttırmayı amaçlayan bir proje. Burada yalnızca tarifler paylaşmıyor, aynı zamanda geleceğe dair umudu da paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Unutmayalım; herkes gider, Kızılay kalır"

Kızılay'ın yürüttüğü projede gönüllü olarak yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Şef Mehmet Yalçınkaya, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben de bir Kızılay gönüllüsüyüm, aracımda her zaman Kızılay yeleğim bulunur. Çünkü Kızılay, zor zamanlarda insanların yanında olan, köklü ve çok kıymetli bir kurum. Geçmişten bugüne üstlendiği sorumlulukla hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Bu nedenle Kızılay'ın yürüttüğü bu anlamlı projede gönüllü olarak yer almak benim için ayrı bir değer taşıyor. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten, birlikte üretmekten ve deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman söylediğim gibi şunu unutmayalım; herkes gider, Kızılay kalır" şeklinde konuştu.

Program sonunda katılımcılar, şeflerin elinden sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirirken Şef Yalçınkaya'nın Babalar Günü'nü birlikte kutladılar. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Depremzedelere Mutfak Atölyesi - Son Dakika

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