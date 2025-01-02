Kızılay'dan Manisa'da 1.5 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Kızılay'dan Manisa'da 1.5 Milyon TL Destek

Kızılay\'dan Manisa\'da 1.5 Milyon TL Destek

Türk Kızılayı, Manisa'da 1350 ihtiyaç sahibine gıda kolisi ve 1.5 milyon TL yardımda bulundu.

02.01.2025 10:36
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Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi Başkanlığı, kent genelinde bulunan 1350 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda kolisi ve 1 milyon 500 bin TL'lik destekte bulundu.

Hayırseverler tarafından bağışlanan gıda kolileri, Türk Kızılayı Manisa ekipleri tarafından sosyal incelemeleri yapılarak kent genelindeki 1350 vatandaşa dağıtıldı. Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Kızılay'ın her zaman olduğu gibi, toplumun yanında olduğu söyledi.

Manisa'da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek ve onlara umut olmak adına her zaman büyük adımlar attıklarını belirten Gürsel, "Türk Kızılay Manisa olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Manisa genelinde sosyal incelemeleri yapılmış olan vatandaşlarımıza gıda ve hijyen kolisi desteğinin yanında kıyafet desteğinde de bulunuyoruz. Bu çalışmalar kapsamında aralık ayında toplam 1350 ailemize 1 milyon 500 bin liralık destekte bulunduk. Kızılay'a katkıda bulunan hayırseverlerimize ve her alanda bize destek olan gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Manisa'da 1.5 Milyon TL Destek - Son Dakika

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