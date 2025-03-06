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Kızılay'dan Ramazan Yardımı

Kızılay\'dan Ramazan Yardımı

Kızılay Ağrı Şubesi, 4,450 ihtiyaç sahibine ramazan boyunca evlerine iftar yemeği ulaştırıyor.

06.03.2025 09:17
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 4 bin 450 kişinin ramazan ayı boyunca her gün iftarlıklarını evlerine kadar ulaştırıyor.

Yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek, giyim ve gıda yardımları yapan Kızılay Ağrı Şubesi, ramazan ayında çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Ağrı il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler, gönüllülerin de desteğiyle vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor.

Kızılay Ağrı Şubesi bünyesindeki aşevinde görev yapan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlayarak ihtiyaç sahipleri için yemek pişiriyor. Büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından sefer taslarına konularak minibüslerle dağıtım noktalarına taşınıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, mahalle mahalle dolaşarak önceden belirlenen alanlarda bekleyen ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırıyor. Dışarı çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların iftarlıkları ise evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Ayrıca, şubeye gelen vatandaşlara da yemek kaplara doldurularak veriliyor.

Ağrı il merkezinde 3 bin 200, Doğubayazıt ilçesindeki aşevinden bin, Taşlıçay ve Tutak ilçelerindeki aşevlerinden ise 250 kişiye iftar yemeği ulaştırılıyor. Gönüllülerin de destek verdiği dağıtım çalışmalarının ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Tatlı, "Kızılay olarak yılın her döneminde vatandaşlarımızın yanındayız. Ramazan ayının bereketini paylaşmak için hayırseverlerimizin destekleriyle her gün binlerce kişiye iftarlık ulaştırıyoruz. Gönüllülerimizin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İftar yemeğini alan vatandaşlar, kendilerine bu hizmeti sunan ekiplere teşekkür ederek hayırseverlere dua etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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