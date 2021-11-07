Kızılay Denetim Kurulu Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kızılay Denetim Kurulu Malatya'da incelemelerde bulundu

Türk Kızılay Malatya Şubesi, Kızılay Denetim Kurulu Üyelerini Malatya'da ağırladı.

Türk Kızılay Malatya Şubesi, Kızılay Denetim Kurulu Üyelerini Malatya'da ağırladı. Kızılay Denetim Kurulu üyeleri, Kızılay'ın Malatya'daki fabrika gezisi ardından Malatya'nın tarihi kültürel yerlerini ziyaret ettiler. Türkiye Kızılay Denetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İsmet Durmuş, Şükrü Can, Dr. Sema Kopuz Yetiş, Av. Umut Yalçın ve Cengiz İpek, ilk ziyaretlerini Türk Kızılay Malatya Şubesine yaparak çalışmaları yerinde gördüler. Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Türk Kızılay Denetim Kurulu üyelerinin ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Denetim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. İsmet Durmuş, Şükrü Can, Dr. Sema Kopuz Yetiş, Av. Umut Yalçın ve Cengiz İpek beyefendi ilk ziyaretlerini Malatya Şube Başkanlığı'na yaparak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Akabinde, Battalgazi'de yer alan tarihi mekanları ziyaret ettiler. Toplantı için Malatya'da bulunan Denetim Kurulu üyeleri Malatya sistem yapıda toplantılarına devam edip fabrika gezisi gerçekleştirdiler. Malatya'ya yaptığı ziyaretlerden ötürü değerli denetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz " dedi. - MALATYA

Son Dakika

Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü

Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti

Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü

İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı

Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak

TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz

İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu

Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor