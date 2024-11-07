Kızılay Düzce Şubesi, Minik Öğrencilere Afet Bilinci Aşıladı - Son Dakika
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Yerel

Kızılay Düzce Şubesi, Minik Öğrencilere Afet Bilinci Aşıladı

Kızılay Düzce Şubesi, Minik Öğrencilere Afet Bilinci Aşıladı

Kızılay Düzce Şubesi ve gönüllüleri, Düzce Belediyesi BelKA Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören öğrencilere afet anında çadır kurulumunu ve Kızılay'ın görevlerini anlattı, eğitim sonunda hediyeler dağıttı.

07.11.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve Kızılay gönüllüleri Düzce Belediyesi BelKA Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören öğrencileri ziyaret ederek hem afet anında çadır kurulumunu hem de Kızılay'ın afetlerdeki önemi hakkında bilgiler verdi.

Düzce Belediyesi BelKA Gündüz Bakımevinin minik öğrencileri, Kızılay Düzce Şubesi personelleri ve Genç Kızılay Gönüllülerini misafir etti. 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası ve 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Kızılay çalışanları ve gönülleri tarafından minik öğrencilere afet döneminde kolay çadır kurulumu hakkında bilgiler verilmesinin yanı sıra afet döneminde Kızılay'ın görev ve sorumlulukları aktarıldı.

Miniklere kan vermenin önemi hakkında da önemli bilgiler veren Kızılay görevlileri, eğitim sonunda miniklere çeşitli hediyeler verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Kızılay, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Düzce Şubesi, Minik Öğrencilere Afet Bilinci Aşıladı - Son Dakika

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