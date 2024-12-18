Kızılay, Erzurum'da 200 Öğrenciye Destek Verdi - Son Dakika
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Kızılay, Erzurum'da 200 Öğrenciye Destek Verdi

Kızılay, Erzurum\'da 200 Öğrenciye Destek Verdi

Kızılay gönüllüleri, Güneş Koleji'nin desteğiyle 200 öğrenciye kırtasiye seti ve mont dağıttı.

18.12.2024 12:10
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Erzurum'da Kızılay gönüllüleri 200 öğrenciye destek verdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "200 Öğrenciye 200 Eğitim Kırtasiye Seti" projesi kapsamında yardımların yapıldığı ifade edilerek, "İlçelerdeki öğrencilere eğitim kırtasiye seti ve kışlık montlarını, değerli bağışçımız Güneş Koleji'nin desteği ile Kadın Gönüllülerimiz ve ilçe milli eğitim müdürü ile birlikte teslim ettik" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay, Erzurum'da 200 Öğrenciye Destek Verdi - Son Dakika

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