Türk Kızılay, Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi çerçevesinde Erzurum'da gönüllülere bakım eğitimi verdi. Eğitimlerini bitiren gönüllüler, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hane ziyaretlerine başladı.

Türk Kızılay Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürlüğünce yürütülen Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında, Erzurum'da yaşlı ve engelli bireylerin bakımına dönük bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim, Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Kadın Kolları Başkanı Fatma Alsaran'ın öncülüğünde gerçekleştirildi; Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürlüğünden Yeşim Arslanoğlu ile Gökhan Çetin eğitimi verdi.

Gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitim

Teorik ve uygulamalı biçimde yapılan eğitim programında gönüllülere, bakım süreçlerindeki etik ilkeler, yara bakımı, ilk yardım, ağız ve diş sağlığı, güvenli yaşam ortamının oluşturulması, yatak içi pozisyonlama, transfer teknikleri ve çarşaf değiştirme gibi temel bakım konularında bilgi ve beceri kazandırıldı.

Alsaran: "Dayanışmayı her haneye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Kadın Kolları Başkanı Fatma Alsaran, "Yaşlı ve engelli bireylerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Bu eğitimlerle gönüllülerimizin bilinçli ve donanımlı bir şekilde ihtiyaç sahibi bireylere destek olmalarını amaçlıyoruz. Sadece bireylerimize değil, bakım veren ailelerimize de rehberlik ederek iyiliği ve dayanışmayı her haneye ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen eğitimcilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından hane ziyaretleri başladı

Eğitim programını tamamlayan gönüllüler, edindikleri bilgi ve becerileri sahaya taşıdı ve Erzurum'da yaşlı ve engelli bireylerin yaşadığı haneleri ziyaret etti. Hane ziyaretlerinin proje kapsamında düzenli biçimde sürdürüleceği belirtildi.

Yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor

Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi ile yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, bakım veren aile üyelerinin bilinçlendirilmesi, gönüllülerin bakım süreçlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk Kızılay, gönüllülük ve toplumsal dayanışma anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi bireylere yönelik rehberlik ve sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.