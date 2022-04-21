Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu - Son Dakika
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Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu

21.04.2022 01:14
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız tarafından Kızılay gönüllüsü 200 gence iftar verildi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız tarafından Kızılay gönüllüsü 200 gence iftar verildi. Kızılay gönüllüleri iftar sonrasında Kızılay'a kan bağışında bulunurken, bazı kan bağışçılarına madalya beratı verildi.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Kürşat Yağız, 200 Kızılay gönüllüsü gençle iftar programında bir araya geldi. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan Kızılay gönüllüsü gençler, Başkan Yağız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iftar yaptı. İftar programında Başkanı Kürşat Yağız, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde iken kısa süre önce başka şubeye geçen ve geçmiş yıllarda kan bağışı kampanyalarında ki başarılı çalışmalarından dolayı Elif Duman'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Yağız daha sonra iftara katılan gençleri ilçe merkezinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına davet etti. Gençlerle birlikte Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ile gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Kızılay gönüllüsü gençler, kan bağışında bulundu. Başkan Yağız kan bağışı kampanyası sırasında daha önce Kızılay'a çok sayıda kan bağışında bulunan gönüllülere gümüş ve bronz madalya beratı takdim etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay olarak sosyal etkinliklere devam ettiklerini belirterek Genç Kızılay gönüllüsü ailesinin Kdz. Ereğli ilçesinde her geçen gün büyümesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Yağız konuşmasında "Kızılay olarak Kdz. Ereğli ilçesinde sadece yardımlarda bulunmuyoruz. Sosyal aktiviteler ile de toplumun her kesimine ulaşmaya ve Kızılay ailesini geniş kitlelere yaymaya çalışıyoruz. Bu günde Kızılay gönüllüsü 200'ün üzerinde gencimiz ile iftar programında bir araya geldik. Bizim hedefimiz bu iyilik hareketini her geçen gün daha da büyütmek ve toplumun 7'den 70'e her kesimine hitap edebilmek. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek. Programda kısa süre önce Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nden başka şubeye geçiş yapan ve Ereğli'de düzenlenen kan bağışı kampanyalarında bizlere büyük destekler veren Elif Duman arkadaşımıza teşekkür plaketi, Ereğli manzaralı tablo ve çiçek takdim ettik. Ben kendisine buradan bir kez daha Ereğli ilçesinde yaptığı çalışmalar ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. İftar programının ardından gençlerimizle birlikte ilçe merkezinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldık, birlikte çay içip sohbet ettik. Etkinlik sırasında Kızılay'a bir çok kez kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılarımıza gümüş ve bronz madalya beratlarını takdim ettik. Ben buradan iftar programımıza katılan Kızılay gönüllüsü gençlerimiz başta olmak üzere, Kızılay'a destek veren, kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyası gece saat 24.00'e kadar devam etti. - ZONGULDAK

Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu
Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu

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Kan Bağışı, Kızılay, Ereğli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay gönüllüsü 200 genç iftarda buluştu - Son Dakika


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