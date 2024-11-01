Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
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Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlanacak

Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlanacak

Kızılay Kocasinan Şube Başkanı Sarıçiçek, Kızılay Haftası'nın önemine vurgu yaptı.

01.11.2024 11:04
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Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, Kızılay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kızılay Haftası'nı coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın "Kızılay, ülkemiz ve milletimiz var oldukça var olmaya devam edecek. Biz de çocuklarımıza kızılaycılığı, iyiliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrettiğimiz müddetçe çocuklarımız el ele birlikte çok daha güçlü bir yarın inşa edecekler" mesajını ileterek sözlerine şöyle devam etti;

"Bu hafta Kızılay için çok önemli bir hafta. Dünyada, ülkemizde, ilimizde ve Kocasinan İlçemizde Kızılay Haftamızı, insanlık adına daha fazla iyiliğe vesile olmak amacıyla gönüllülerimizle coşku ile kutlayacağız. Tüm çalışmalarımızı gönüllülük esasına dayalı olarak yapıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan her insana hatta her canlıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle gece gündüz demeden çalışıyoruz, bu dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Ben buradan geçmişten bugüne bu iyiliğe emeği geçen tüm gönüllülerimizin Kızılay Haftasını kutluyor ve yine iyiliklerde buluşmayı diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika

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