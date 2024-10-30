Kızılay Haftası Etkinlikleri Başladı

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Türkiye genelinde "Kızılay Haftası Sokağı" etkinlikleri başladı.

Türk Kızılay'ı ülke genelinde tanıtmak, Kızılaycılık kültürü ve temel ilkelerinin çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırması ve dayanışmanın temel taşı olan yardımseverliği eğlenceli bir şekilde öğretmek amacıyla düzenlenen "Kızılay Haftası Sokağı" etkinlikleri, Türk Kızılay'ın Ankara'daki Etimesgut yerleşkesinde başladı. 'Nesiller değişir hilale adanmış yürekler değişmez' sloganıyla düzenlenen "Kızılay Sokağı Haftası" çerçevesindeki etkinliklere katılan minik öğrenciler, boyama çalışmaları, sahne gösterileri ve geleneksel sokak oyunları gibi aktivitelerle zaman geçirdi. Çocuklara deprem simülasyon tırında da deprem anında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bilgilendirme yapıldı. Türk Kızılay tarafından her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca 81 ilde ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Millet olma bilincinin oryante edilip, hafızalarında yer edineceği bir hafta geçirme planımız var"

Kızılay Haftası sayesinde gençlerin Türk Kızılay'ın ilke ve prensiplerine aidiyet hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, "Bu durumu onlara anlatmak ve gönüllülük çağı olan 18 yaşını aştıklarında Kızılay Haftaları ile Kızılaycılığın, sosyal hizmetin, dayanışmanın, millet olma bilincinin oryante edilip, hafızalarında yer edineceği bir hafta geçirme planımız var. Bugün burada 400 tane genç kardeşimizle açılışımızı yaptık. Tüm hafta boyunca Etimesgut'taki yerleşkemize 20 bine yakın ilkokul, ortaokul ve ana sınıfından kardeşlerimiz gelecekler. Teşkilatlarımızla Türkiye'nin diğer 80 şehrinde yerelde kutlamalarına devam ediyorlar. Ayrı bir önemi var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk Kızılay Haftası'nı kutluyoruz. Bunun için de çok mutluyuz. Kızılay haftaları her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kutlanır, onun için bir şenlik havası ile geçiyor" dedi. - ANKARA