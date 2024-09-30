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Türk Kızılay Karabük Şubesi ve Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları tarafından "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları" ve "Çullu Börek" tanıtımı etkinlikleri düzenlendi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Kızılay Kadınları, Merhamet Buluşmaları" programına, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in eşi Esra Şahin, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Kızılay yöneticileri ve çok sayıda iş kadını katıldı.

Türk Kızılay Karabük Şubesizin düzenlediği kahvaltı etkinliğinde iyiliğe gönül veren kadınlarla bir araya geldiklerini belirten Esra Şahin, "Kadınlarımızın el birliğiyle hazırladığı bu anlamlı buluşmada, dayanışmanın ve merhametin gücünü bir kez daha hissettik. Elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak. İyilikte buluşan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Büşra Tunçkaya Böyüközkök'ün ev sahipliğinde Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen "Çullu Börek" tanıtım etkinliğine de katılan Şahin, şunları aktardı:

"Ovacık'ımızın vazgeçilmez lezzeti Çullu böreğimizi tanıttık. Kültürümüzün önemli bir parçası olan bu eşsiz tat, bir araya geldiğimiz sofralara bereket katıyor. Yöresel değerlerimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Geleneğimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi." - KARABÜK