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Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı - Son Dakika

Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı

04.02.2022 12:59
Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi tarafından dün gece icra edilen Regaip Kandili programının ardından cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi tarafından dün gece icra edilen Regaip Kandili programının ardından cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

Kızılay kadın ve genç gönülleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Regaip Kandili programı için Paşa Camine gelen cemaate kandil programı sonrasında çorba ikramında bulunuldu. Kızılay aracı ile cami bahçesinde yapılan çorba ikramı sonrası vatandaşlar Kızılay ekibine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı
Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı

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Regaib Kandili, Karahisar, Kızılay, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı - Son Dakika
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