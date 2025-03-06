Kızılay Ramazan Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay Ramazan Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı

Kızılay Ramazan Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı

Türk Kızılay, Alaca'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıttı, dayanışma örneği sergilendi.

06.03.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından hazırlanan Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Türk Kızılay Alaca Şubesi tarafından titizlikle hazırlanan yardım kolileri ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.

Yardım kolilerinin dağıtım sürecinde ekiplere eşlik eden Türk Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, "Ramazan ayında yapılan bu yardımlar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Kızılay'ın bu değerli çalışmaları, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Ramazan ayı boyunca yardımlarımız devam edecek, Allah'ın izniyle çalınmadık kapı, yardım eli ulaşmadık ihtiyaç sahibi kalmayacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Kızılay, Güncel, Yerel, Yaşam, Alaca, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Ramazan Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:12:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay Ramazan Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.