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Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı - Son Dakika

Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

19.01.2022 13:46
Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

Osmaniye'de Türk Kızılay'ı gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu.

Osmaniye'de Türk Kızılay'ı gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Meke yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye - Gaziantep otoyolunda, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalarında, akşam saatlerinden bu yana 5 bin 500 kumanya dağıtıldığını belirten Başkan Meke, "Çalışmalarımız kapsamında 5 araç ve 30 kişilik ekip akşamdan beri 5 bin 500 kumanya dağıttı. AFAD ekipleri de battaniye dağıtımı yaptı. Bahçe Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde, araçlarında mahsur kalanların misafir edilmesi ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasında destek verdik. Çalışmalarımız halen devam ediyor" diye konuştu. - OSMANİYE

Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı
Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

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Osmaniye, Kızılay, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı - Son Dakika


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