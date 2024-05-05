Kızılay Talas Şubesi, 280 öğrenciye burs yardımı yaptı

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Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel; toplamda 280 öğrenciye burs yardımı yaptıklarını söyleyerek, yıl boyunca farklı desteklerin de devam ettiğini söyledi.

Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel; 70 öğrencinin de katılımıyla toplamda 280 öğrenciye burs yardımı yaptıklarını söyledi. Başkan Yüksel; "Özellikle öksüz ve yetim öğrenciye şubemizden burs yardımları yapılmaktadır. Üniversite öğrencilerine aylık 1000 TL, lise öğrencilerine 750 TL, ilköğretim öğrencilerine ise 500 TL burs yardımlarımız yaklaşık 9 yıldır devam etmektedir. Tamamı hayırseverlerimizin katkıları ile olan bu faaliyetimiz sadece burs değil diğer eğitim yardımları olarak da devam etmekte. Özellikle yeni şube binamızda tamamlayıcı eğitim kursları düzenlemekteyiz. Okul ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize yıl boyunca yardımlarımız ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye, para yardımı, kıyafet yardımı ve diğer destek yardımlarımız da ayrıca devam etmektedir" dedi.

Başkan Ünal Yüksel; yapılan desteklerin yıl içindeki toplam tutarının 1 milyon TL civarında olduğunu da sözlerine ekledi. - KAYSERİ