Üye Girişi
Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi - Son Dakika

Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi

09.12.2021 13:54
Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi

Türk Kızılay Toroslar Şubesince ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik sosyal yardım organizasyonu düzenlendiği bildirildi.

Türk Kızılay Toroslar Şubesince ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik sosyal yardım organizasyonu düzenlendiği bildirildi.

Türk Kızılay Toroslar Şube Başkanı İsmail Güller, Toroslar ilçesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye giyim yardımı ve 300 öğrenciye de nakdi yardım yapmayı planladıklarını söyledi. Güller, Türk Kızılay Toroslar Şube Başkanlığı olarak, Toroslar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören ancak maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak için sosyal yardım projesi başlattıklarını kaydetti. Proje faaliyetinin yaklaşık 100 okulda yürütüleceği bilgisini veren Güller, "Proje kapsamında her okuldan 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 3 bin öğrenciye yardım yapılacaktır. Her öğrenci için 3 parça olmak üzere toplamda 9 bin parça giyim yardımı yapılacak olup, giyim malzemeleri gönüllülerimizin katılımıyla, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara ve öğrencilere ulaştırılacaktır. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 200 TL, lise öğrencilerine 300 TL olmak üzere 300 öğrenciye, toplam 70 bin TL nakdi yardım yapılacaktır" dedi.

Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ise "Bugün burada güzel bir çalışmaya imza atmak için bir araya geldik. Kızılay'ımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize kış günün de gerek ayni gerekse de nakdi yardımda bulanmak suretiyle bize güç verdiler. Bu yardımların çocuklarımıza, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi
Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi

Türk Lirası, Toroslar, Kızılay, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 13:53 Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı 12:16 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor         
13:56
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
11:28
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay Toroslar Şubesi'nden sosyal yardım projesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement