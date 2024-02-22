Kızılay ve Emniyet İşbirliğiyle İyilik Dağıtımı - Son Dakika
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Kızılay ve Emniyet İşbirliğiyle İyilik Dağıtımı

Kızılay ve Emniyet İşbirliğiyle İyilik Dağıtımı

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Hakan Arıkan'ı ziyaret ederek, Kızılay ve emniyetin ortak projelerle iyilik dağıtımını sürdüreceğini belirtti. Saygılı, Kızılay'ın yüreklere kandil yakmayı bir görev olarak gördüğünü ve her bir noktaya, her bir haneye iyilik bulaştırmak istediklerini ifade etti. Arıkan ise Kızılay'ın toplum yararına yaptığı çalışmalarda işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

22.02.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
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Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Yüreklere kandil yakmayı bir görev bilen Kızılay'ımız, emniyetimizin güç birliği ile her bir noktaya her bir haneye iyiliği bulaştırmak istiyoruz" dedi.

Saygılı, Adana Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Ahmet Hakan Arıkan'ı ziyaret etti. Saygılı ziyaretinde, Arıkan'ın Adana'da başarılı çalışmalar yapacağına olan inancını dile getirerek, "Allah emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin, güç versin kuvvet versin. Emniyet müdürlüğü ve Kızılay'ın hayata geçirebileceği kalplere dokunan ortak projeler olacak" diye konuştu.

Hayata geçirecekleri projeler hakkında konuşan Saygılı, "Önümüzdeki süreçte birlikte hayata geçireceğimiz projelerle iyiliğin güzelliklerini yaşamaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerine dokunurken iyilik kervanımızı da her geçen gün güçlendirmeye devam edeceğiz. Yüreklere kandil yakmayı bir görev bilen Kızılay'ımız, Emniyetimizin güç birliği ile her bir noktaya her bir haneye iyiliği bulaştırmak istiyoruz" dedi.

Arıkan ise "Kızılay'ımız hem ülkemizde hem ihtiyaç sahibi ülkelerde yardım yapan Milli bir kuruluşumuzdur. Bu güzide kuruma destek olmak bizlerin vatandaşlık görevidir. Kızılay'ımızın her çalışmasında başta kan bağışı ve kök hücre bağışı olmak üzere toplum yararına tüm ortak projelerde işbirilği içinde çalışmaya hazırız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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