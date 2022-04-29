Kızılaykart modeli Polonya'daki Ukraynalı sığınmacılar için de örnek oldu - Son Dakika

Avrupa ve Orta Asya'daki Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan 11. Avrupa Bölgesi Konferansı sona erdi. Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Polonya Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Jerzy Zaborowski Kızılaykart örneğinin Ukraynalılar için de uygulanabilme modellerini istişare etti.

26-28 Nisan tarihleri arasında "Birlikte Daha Güçlü" sloganı kapsamında 53 Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneğinin katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 11. Avrupa Bölgesi Konferansı tamamlandı. 4 yılda bir düzenlenen konferansta bu yıl Ukrayna krizi periferisinde göç, iklim değişikliği ve COVID-19 değerlendirildi. Konferansın son gününde Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Polonya Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Jerzy Zaborowski 3 aydır devam eden ve 5 milyon sivilin ülkeyi terk etmesine sebep olan Ukrayna krizini konuştu. Savaşın başladığı günden bu yana yiyecek, barınma, ilaç, hijyen ve temel malzemelerle gerçekleştirilen insani yardımlar hakkında bilgi veren Dr. Kerem Kınık, dünyada en fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de 10 yıldan uzun süredir uygulanan Kızılaykart Programı ve nakit desteğine ilişkin tecrübelerini paylaştı.

"Kızılaykart ve SUY, Ukrayna Kızılhaçı ve ortaklarımızla paylaştığımız çok geniş bir bilgi deposu"

Nakit desteğin insani krizlerde hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Kerem Kınık, "Acil durumlara ve insani krizlere hızlı müdahale edebilme noktasında nakit programlarının son derece önemli olduğunu gözlemliyoruz. Türk Kızılay olarak uzun yıllardır nakit destek programlarını kullanıyor ve uyguluyoruz. Sosyal Uyum Yardımı (SUY), savunmasız gruplara destek sağlayan bir nakit programı ve bugün dünyanın en büyük nakit temelli programı haline gelmiştir. Programımız Kızılaykart aracılığıyla yürütülmektedir. Şu anda 2 milyondan fazla kişiye nakit yoluyla yardım sağladığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

3 milyon Ukraynalı Polonya'da

Halihazırda Polonya'ya sığınan Ukraynalı savaş mağdurlarının sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu belirten Polonya Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Jerzy Zaborowski ise sığınmacıların yiyecek, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak topluma entegrasyonlarını sağlamak için orta ve uzun vadede programlar uyguladıklarını belitti. Nakit desteğini Polonya'nın tüm bölgelerine yaymak için faaliyetlere başladıklarını dile getiren Zaborowski, karşılaştıkları en büyük sorunun ise gelen sığınmacılarla ilgili ellerinde hiçbir verinin bulunmaması olduğunu söyledi. - ANKARA