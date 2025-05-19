Kızılcahamam\'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kızılcahamam'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ilçe stadında coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kızılcahamam ilçe stadında kutlandı. Programa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ersan Ünlü'nün günün anlamını belirten konuşmasının ardından öğrenciler gösteriler yaptı. TOKİ İmam Hatip Spor Lisesi öğrencilerinin ok atışı, jimnastik gösterisi ve karakucak güreşleri beğeniyle izlendi. Spor müsabakalarında dereceye giren okullara ödül verildi. Kızılcahamam Anadolu Lisesi Bando ekibi eşliğinde yapılan geçit töreni ile kutlamalar sona erdi. - ANKARA