Başkan Arıcı talimat verdi, yangında zarar gören evin tadilatı başladı
Başkan Arıcı talimat verdi, yangında zarar gören evin tadilatı başladı

Başkan Arıcı talimat verdi, yangında zarar gören evin tadilatı başladı
13.01.2026 16:31  Güncelleme: 16:34
Koçarlı Belediyesi, Kızılkaya Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zarar gören evin yeniden inşasına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zarar gören Kızılkaya Mahallesi'ndeki ev, Koçarlı Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden inşa ediliyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen ev yangınında zarar gören konutun yapım çalışmaları Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın talimatıyla başladı. Yangın sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşın yeniden güvenli bir yuvaya kavuşması amacıyla harekete geçen Koçarlı Belediyesi, evin yeniden inşası için gerekli süreci başlattı. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Aydemir, belediye olarak vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Koçarlı Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kızılkaya Mahallesi'nde yangın nedeniyle zarar gören evin yapım çalışmaları, Başkanımız Özgür Arıcı'nın talimatıyla başlatıldı. Başkan Yardımcımız Raci Aydemir de çalışmaları yerinde inceledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
