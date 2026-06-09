Kızıltepe'de Silahlı Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Kaplan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin olaydan önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

Kızıltepe ilçesindeki TOKİ Parkı'nda 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Deniz Kaplan (48), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaplan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden B.Ö'nün (19), olaydan önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi ve bu fotoğraf dosyaya delil olarak eklendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.Ö. "Kasten öldürme", diğer şüpheliler M.S. ve A.E. ise "Kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.