KKTC'de 30 Ağustos Zaferi Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yürütülen Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmasının 104'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa'daki kutlamalar saat 09.30'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Başta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İnaltekin Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit

Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.00'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreniyle devam etti. Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.

"Büyük Zafer'in 104'üncü yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz"

39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 104'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları ve sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmıştır" dedi.

"Avrupalıların '5-6 ayda geçilemez' dediği Afyon mevzileri 3 günde geçilerek, düşmana son darbe vurulmuştur"

İşgal güçlerinin Türklere dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunduğunu hatırlatan Dağılan, "İşgallerin önlenemez göründüğü, ümitlerin karamsarlığa dönüştüğü bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakarak 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu aramışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi, düşmanı son neferine kadar güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri, düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların '5-6 ayda geçilemez' dediği Afyon mevzileri 3 günde geçilerek, 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha edilmiş, bu büyük zaferle düşmana son darbe vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Türk ordusu çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetinin büyük bölümünü imha etmiştir"

Büyük Taarruz sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesine değinen Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan, "Düşman İzmir'de denize dökülmüştür. Dünya tarihçileri Büyük Taarruz için şu ifadeyi kullanmışlardır: 'Türkler, Mohaç Meydan Muharebesi'nden yüzyıllar sonra yine parlak bir imha muharebesi kazandılar.' Bu muharebelerde Türk ordusu çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetinin büyük bölümünü imha ve esir etmiştir. 30 Ağustos'un gerçek anlam ve önemi, Büyük Zafer'in ikinci yıl dönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesi'nde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde görülür: 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı" şeklinde konuştu.

"Atatürk ilkeleri, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir"

Mili Mücadele sırasında akan Türk kanlarının ve bu semada uçan şehit ruhlarının devlet ve Cumhuriyet'in ebedi muhafızları olduğuna vurgu yapan Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan, "Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizle ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Tören resmigeçit töreniyle sona erdi

Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan'ın konuşmasının ardından askeri birlikler Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit gerçekleştirdi. Protokol ve vatandaşların izlediği geçidin tamamlanmasıyla Lefkoşa'daki törenler sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nde saat 19.30'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlenecek.