Klasik Saatler Zamansız Çekiciliğini Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Klasik Saatler Zamansız Çekiciliğini Koruyor

Klasik Saatler Zamansız Çekiciliğini Koruyor

Akıllı saatlerin yükselişine rağmen klasik saatler, estetik ve duygusal bağlarıyla tercih ediliyor.

24.09.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, hayatımıza giren akıllı saatler birçok işlevi bir arada sunarak gençlerin ve teknoloji meraklılarının dikkatini çekerken, bazı vatandaşlar için ise klasik saatlerin zamansız çekiciliği hala değişmiyor.

Akıllı saatler; fitness takibi, iletişim, müzik dinleme gibi birçok işlevi kullanıcıya sunmanın yanı sıra birçok kişi için stil ve moda ifadesinin bir parçası haline geldi. Özellikle genç kuşak, teknolojinin sunduğu bu yenilikçi özelliklerle akıllı saatlere yöneliyor. Ancak, toplumun belirli bir kesimi ise klasik saatlerin zarafetinden ve sadeliğinden vazgeçemiyor. Saatlerin sadece zamanı gösterme işlevine odaklanması, bazı kullanıcılar için gereksiz ekstra özelliklerle dolu bir akıllı saatin aksine tercih edilir bir durum olarak görülüyor.

"Miras olarak nesilden nesle kalabiliyor"

Aydın'da uzun yıllardır saatçilik yapan Enver Kavruk klasik saatlerin kalıcı ve ömürlük bir niteliği olduğunu belirterek, bu saatlerin nesiller boyunca birer hatıra olarak saklanabileceğini ifade etti. Enver Kavruk, "Klasik saatler, hem işlevsel hem de estetik açıdan zamansız parçalardır. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle akıllı saatler ve dijital cihazlar yaygınlaşsa da klasik saatlerin verdiği zarafet ve duygusal bağ hiçbir teknolojiyle karşılaştırılamaz. Bir saati doğru şekilde muhafaza ettiğinizde sadece sizin değil, torunlarınızın da kullanabileceği bir hatıra haline gelir" dedi.

Kavruk, mekanik saatlerin yıllarca sürebilecek bir dayanıklılığa sahip olduğunu ve doğru bakımla ömür boyu kullanılabileceğini belirtti. Bu tür saatlerin, aile büyüklerinden kalan bir yadigar olarak çocuklara ve torunlara miras bırakılabileceğini vurgulayan Kavruk, "Bir saat, sadece zamanı göstermekle kalmaz; aynı zamanda yaşanmışlıkları, hatıraları ve bir aile geleneğini de taşır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Klasik Saatler Zamansız Çekiciliğini Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Klasik Saatler Zamansız Çekiciliğini Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement