"Klasikten Moderne Fizik" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından 2021-2022 akademik yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Klasikten Moderne Fizik" başlıklı söyleşide Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynel Abidin Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşiye "Neden fizik öğrenmeliyiz?" sorusu ile başlayan Yılmaz, fiziğin temelde ne olduğunu açıklarken fizik bilimini oluşturan mekanik, elektrik, optik, manyetizma, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, katı hal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği gibi alanlar hakkında bilgiler paylaştı. Sunumu esnasında verdiği çarpıcı örnekleri ve basitçe somutlaştırarak anlattığı karmaşık deneyleri katılımcıların oldukça ilgisini çekti. Yılmaz, modern fiziğin doğuşunu başlatan olayları farklı bölümlerden oluşan katılımcılar için anlaşılır bir şekilde ifade etti. Ayrıca modern fiziğin temel taşları olarak sayılabilecek siyah cisim ışıması, görelilik kuramı, zamanın dördüncü bir boyut olarak kabul görmesi, ikizler paradoksu, Schrödinger'in kedisi ve çift yarık deneyi gibi konularda verdiği bilgilerle sunumunu tamamlayan Yılmaz, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. - KİLİS