Klima Kullanımında Büyük Artış Bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hanelerde artan klima kullanımına ilişkin çalışma yapıldı. Bakanlık uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre; önümüzdeki 10 yıllık dönemde hanelerdeki klima sayısının ve elektrik tüketiminin 2 katından fazla artması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hanelerde artan klima kullanımına ilişkin bir çalışma yapıldı. Bakanlık uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre; önümüzdeki 10 yıllık dönemde hanelerdeki klima sayısının ve elektrik tüketiminin 2 katından fazla artması bekleniyor. Hanelerde kullanılan klimaların geçen yıl elektrik tüketiminin 5-6 bin GWh seviyesinde olduğunu belirlenirken, bu tüketimin 2035'te 12 bin GWh'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 C olarak ayarlanmasını öneren Bakanlık uzmanları, "Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 C'lik yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Klima Stoku Giderek Artıyor

Bakanlık uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalara göre; 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunurken, yapılan projeksiyonlarda bu sayının önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık iki katından daha fazla artması bekleniyor.

Tüketim 12 Bin GWh'in Üzerine Çıkabilir

Klima sayısındaki artışa paralel olarak, hanelerde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 2025 yılında olduğu 5-6 bin GWh seviyesinden daha da yukarı gideceği ve 2035 yılında 12 bin GWh'in üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

En Düşük 24 C

Bakanlık uzmanları, artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin 'doğru sıcaklık ayarı' olduğuna dikkati çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 C olarak ayarlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 C olarak ayarlanması, iç ortam konforunun sağlanması ile enerji tüketiminin azaltılması arasında uygun bir denge oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Yüzde 15'e Varan Tasarruf

Sıcaklık ayarı ile enerji faturalarında önemli ölçüde tasarruf yapılabileceğine işaret eden uzmanlar, "Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 C'lik yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.