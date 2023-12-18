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KMÜ Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı - Son Dakika
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KMÜ Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesi, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Rektör Gavgalı, engelli öğrencilerin ve vatandaşların toplumsal yaşama rahatça dahil olmaları için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

KMÜ Merkez Kütüphanesi \'Erişilebilirlik Belgesi\' aldı
18.12.2023 - 13:27,
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı.

Karaman Valiliği tarafından oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda KMÜ Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeleri, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır, belgeyi Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya takdim etti.

Engelli öğrencilerin ve vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan rahatça toplumsal yaşama dahil olmaları için üniversite içerisinde gerekli tüm düzenlemelerin yapılmaya devam ettiğini belirten Rektör Gavgalı, İl Müdür Vekili Mustafa Çakır'a ve komisyon üyelerine teşekkür etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Karaman Valiliği, Mustafa Çakır, Karaman, Rektör, Son Dakika

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