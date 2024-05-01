KO-MEK Kartepe İlçe Sergisi Açıldı

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KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı ilçe sergileri bu yıl Kartepe ilçe sergisiyle başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine başladı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler ilk olarak Kartepe'de vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini Kartepe'de açan KO-MEK, sergilediği el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı.

Programda Köseköy Kurs Merkezi kursiyerlerinden Emel Kondul konuşma gerçekleştirdi. Emekli olduktan sonra kendisini boşlukta hissettiğini belirten Kondul, "KO-MEK benim için ikinci bir hayat oldu. Burada öğrendiklerimle adeta kendime emeklilik sonrası ikinci meslek edindim. KO-MEK sayesinde hayat boyu öğrenme ve sosyalleşme imkanı buldum. Bize bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok büyük bir organizasyon"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yıllardır bu sergileri geziyorum. Bu sergiler beni ve Kartepe'yi yaz geliyor hissiyatına sokuyor. KO-MEK sergileri gerçekten başlı başına çok büyük bir organizasyon. Emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum" dedi.

KO-MEK kurslarının önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor. Aynı zamanda KO-MEK bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Sizlerden özel bir ricam var. Çevrenizde sosyal duyarlılığa muhtaç insanları bizlere bildirin, biz de gereken desteği sağlayalım. Sizler KO-MEK ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek, toplumun hassasiyetlerine destek olabilirsiniz. Bu kentte kimsesiz kalmasın. Kimsesizlerin sizin adına kimsesi olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında KO-MEK bohçası yakında düğünü olacak nişanlı kursiyere hediye edildi. Ardından Kartepe ilçesindeki KO-MEK sergisi kurdele kesilerek açıldı. Açılışın ardından protokol mensupları hep birlikte sergi alanını gezerek, el emeği göz nuru ürünleri inceledi. - KOCAELİ