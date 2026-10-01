Koalisyon güçlerinin çekilmesini kutlayan Iraklılar: "Gerçek egemenlik istiyoruz" - Son Dakika
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Koalisyon güçlerinin çekilmesini kutlayan Iraklılar: "Gerçek egemenlik istiyoruz"

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Irak halkı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, 12 yılın ardından Irak’tan tamamen çekilmesinin ardından "gerçek egemenlik istediklerini" dile getirdi.

Irak halkı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, 12 yılın ardından Irak'tan tamamen çekilmesinin ardından "gerçek egemenlik istediklerini" dile getirdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, 12 yılın ardından Irak'tan tamamen çekildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesini "Egemenlik Günü" ilan ederken, ülke genelinde 4 günlük resmi tatil ilan edildi. Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi, hükümet ve Iraklılar tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Iraklılar, açıklamalarında "Gerçek Egemenlik" vurgusu yaptı. Iraklı vatandaş Ali Emin Hüseyin, "Egemenlik Günü" dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugünün Irak için "tarihi bir gün" olduğunu söyledi. Hüseyin, "Egemenlik Günü, Irak medeniyeti ve tarihi açısından tarihi bir gün, tarihi bir dönüm noktasıdır. 20 yılı aşkın süredir Irak'ta bulunan Amerikan güçlerinin ülkeden ayrıldığı gündür" dedi. Gerçekten egemen bir Irak görmek istediklerini belirten Hüseyin, "İnsansız hava araçları istemiyoruz, devletin kontrolü dışında silah istemiyoruz. Güvenlik istiyoruz. Irak'ın, Bağdat'ın ve tüm Irak vilayetlerinin Egemenlik Günü'nü kutlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Egemenlik sadece kağıt üzerinde kalmamalı"

Süheyl Kasım adlı Iraklı vatandaş ise egemenliğin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirterek, Irak'ın ekonomik, siyasi ve karar alma mekanizmalarında da tam egemenliğe sahip olması gerektiğini söyledi. Kasım, "Amerikan güçlerinin ve koalisyon güçlerinin Irak topraklarında uzun yıllar bulunmasının ardından bugün bütün Iraklılar için tarihi bir gündür. Çünkü ülkeleri işgalin baskısından kurtulmuştur. Bütün Iraklıların bu günü kutlama hakkı vardır" dedi. Irak hükümetinden beklentilerini de dile getiren Kasım, "Biz Irak hükümetinden egemenliğin sadece kağıt üzerinde değil, ekonomik ve siyasi alanda ve karar alma mekanizmasında da gerçek bir egemenlik olmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün şehitlerin zaferidir"

Muhammed Veli adlı Iraklı vatandaş ise "Egemenlik Günü"nü zafer günü olarak nitelendirdi. Veli, "Tüm Irak halkını ve tüm İslam ümmetini, yabancı ve Amerikan güçlerinin Irak topraklarından ayrılması dolayısıyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Bugünün Irak için mücadele eden ve hayatını kaybedenlerin arzuladığı bir gün olduğunu belirten Veli, "Bugün bütün şehitlerin zaferidir, şehit ailelerinin zaferidir ve tüm Irak halkının zaferidir" dedi.

Veli, Irak'taki en önemli Şii dini lider Ayetullah Ali es-Sistani'nin de Irak'ın egemenliği konusunda çağrılarda bulunduğunu belirterek, "Bugün Irak halkının zaferidir, Irak egemenliğinin zaferidir. Amerikan güçlerinin ülkeden ayrılması, Dini Merci için de bir zaferidir" dedi.

12 yıllık askeri süreç sona erdi

ABD ve uluslararası koalisyon ortakları, Erbil'deki hava üssünden güçlerin çekilmesinin ardından Irak'ta "Doğal Kararlılık Operasyonu'nu" resmen tamamladı. Böylece terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçirmesinin ardından başlayan 12 yıllık askeri süreç sona erdi. Bağdat ile Washington arasında 2024 yılında varılan anlaşma kapsamında koalisyon güçlerinin Irak'taki üslerden kademeli olarak çekilmesi başlatılmıştı. Bu yılın başında koalisyonun Irak'taki varlığı IKBY ile sınırlı hale gelmişti. Koalisyonun Irak'taki askeri görevinin resmen sona ermesinin ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkenin "Irak'ın egemenliği" başlığında yeni bir döneme girdiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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